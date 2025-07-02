Псковичи Илья и Лада сыграют свадьбу на Всероссийском фестивале в народных костюмах

13:29, 02 июля 2025, ПАИ

Традиционные народные костюмы продемонстрируют Илья Басов и Лада Голосова из Псковской области на втором Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который пройдет в Национальном центре «Россия» в Москве с 8 по 10 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Комплект праздничных женского и мужского костюмов создан на основе музейных материалов и экспозиции. Такой комплект костюма был повсеместно распространен на территории Псковской губернии среди купеческого и мещанского населения.

Праздничный костюм жительницы Псковской губернии XVIII–XIX веков включает в себя распашной косоклинный сарафан из парчи и штофной ткани, двусоставную стануху с кисейными рукавами, пояс и свадебный головной убор кокошник-венец, украшенный жемчугом, выполненный по специальной технологии «сажение по бели» и выкладкой рисунка золотым шнуром. Сарафан богато украшен золотым позументом, тесьмой и бронзовыми пуговицами. В мужской комплект костюма входит свадебная рубаха-косоворотка, украшенная вышивкой, пояс с обережной символикой, порты, жилет и головной убор картуз.

Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» продлится до 10 июля. В его программу войдут познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи. За время работы фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции ее народов.

Напомним, впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. За все время проведения выставки «Россия» поженились 564 человека — это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на первом Всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети. В прошлом году от Псковской области на фестивале свадьбу сыграли две пары — псковичи Антон и Алена, Александр и Ольга.