Жители Пскова назвали грибные места рядом с городом

13:05, 02 июля 2025, ПАИ

Грибные места недалеко от города Пскова раскрыли любители тихой охоты. Как рассказали местные жители в беседе с корреспондентом ПАИ, весьма удачными для них оказались прогулки вблизи деревень Елизарово и Слобода.

«Мечта грибника, нашли несколько полянок за Елизарово по Гдовскому шоссе», - поделилась Нигина Куприянчик. Свою находку она сняла на видео, которое позже разместила в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

С целым 10-литровым ведром лисичек вернулась домой псковичка Ольга Горячева, которая прошла 10 км в районе деревень Елизарово и Слобода. «Нагуляла десять километров, накормила собой комаров, набрала десять литров лисичек, нашла родник, не нашла земляники. Пытаясь сократить путь, влезла в какую-то болотину», - поделилась женщина.

Ранее сообщалось, что царскую ягоду, чернику и землянику начали собирать в лесах Псковской области. А некоторые даже смогли найти и первую клюкву.