Более 200 человек спасли за полгода при пожарах в Псковской области

14:42, 02 июля 2025, ПАИ

209 человек спасли при пожарах в Псковской области с января по июнь 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Кроме того, от огня сотрудникам ведомства удалось уберечь 17 единиц транспорта и 124 строения.

Добавим, что за полгода в Псковской области в ходе пожаров уничтожено 27 единиц транспорта и 307 строений.

Напомним, чтобы отдых летом на даче был как можно более безопасным, следует соблюдать правила пожарной безопасности.

Всегда важно иметь средства пожаротушения, такие как огнетушители, вёдра с водой или песком и лопаты.

Нужно следить за детьми, объясняя им правила пожарной безопасности и не позволяя играть с огнём.

При приготовлении шашлыка на даче или приусадебном участке мангал необходимо устанавливать в специально отведённом месте, как можно дальше от дома и других строений, чтобы минимизировать риск возникновения пожара. В непосредственной близости от мангала должны находиться средства для тушения огня. Запрещено разжигать огонь в ветреную погоду, а также рядом с деревьями и сухими растениями.

Для розжига не рекомендуется использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, так как их пары могут воспламениться при поднесении спички.

Нельзя оставлять разожжённый мангал без присмотра и поручать его охрану детям. Кроме того, стоит помнить, что искры от огня могут разлетаться на значительное расстояние и вызвать пожар.