Новую школу в Великих Луках построят к концу ноября 2020 года

13:45, 20 августа 2019, ПАИ

Объявлен аукцион по поиску подрядчика для строительства общеобразовательной школы на 800 мест на улице Заслонова в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на комитет по госзакупкам региона.

Итоги аукциона будут подведены 28 августа. По условиям контракта, подрядчик должен будет сдать новую школу не позднее 30 ноября 2020 года.

Средства на строительство учреждения выделят из федерального и регионального бюджетов в рамках программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017–2021 годах». Всего на реализацию проекта будут направлены почти 540 млн рублей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с министром просвещения России Ольгой Васильевой о строительстве еще одной школы в Великих Луках. Эта школа станет уже четвертой по счету, построенной в Псковской области за последние годы. До этого в эксплуатацию были введены здание инженерно-лингвистической гимназии в Пскове на 1 тысячу 300 мест, корпус школы № 6 в Великих Луках на 800 мест. В этом году заработает новая школа на 500 мест в Дно.