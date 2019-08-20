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Общество

Юные псковичи сразятся за «Кожаный мяч» в Смоленске

Футбольная команда «Стрела» из Пскова прошла региональные соревнования и поборется за победу в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» в Смоленске, сообщили Псковскому агентству информации организаторы спортивного мероприятия.

Команда сыграет с лучшими непрофессиональными футболистами регионов России. Участие во всероссийском финале турнира продолжат команды-победители в своих группах и вышедшие в плей-офф. Главный приз для победителей турнира в средней возрастной группе (12-13 лет) – поездка на товарищеский матч сборной России по футболу.

Финальный день соревнований – 24 августа. Мероприятие пройдет на стадионе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Мониторить результаты соревнований и следить за любимой командой можно на официальном сайте «Кожаного мяча» в режиме онлайн.

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