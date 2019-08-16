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Следователи разбираются в причинах трагедии на станции в Новгородской области

Псковские следователи разбираются в причинах трагедии на станции Неболчи в Новгородской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

19 августа 37-летняя женщина вместе с 15-летней дочерью ждала поезд на станции. В тот момент, когда поезд поехал, женщина побежала за вагоном и упала. Дочь бросилась помогать матери. В результате инцидента матери ампутировало ногу, дочери - кисть руки. Обе пострадавшие находятся сейчас в реанимации.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент проводятся оперативные мероприятия, которые помогут воссоздать обстоятельства, понять причины и условия, способствовавшие произошедшему. 

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