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Общество

Правила работы ломбардов хотят изменить в России

В России планируют изменить правила работы ломбардов. Соответствующие поправки в законодательство, регулирующее деятельность ломбардов в стране, внесло правительство на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает продлить время работы ломбардов на три часа - до 23:00. Сейчас они могут работать с 8:00 до 20:00. Помимо этого, предлагается ввести ограничения по размеру максимального займа – он не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Кроме того, в десять раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которую ломбард может продать только на открытых торгах.

Также в законопроекте указывается необходимость перерегистрации ломбардов в Банке России по новым правилам. В настоящее время в реестр ломбардов Банка России входит 10 тысяч 485 организаций.

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