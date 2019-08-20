Правила работы ломбардов хотят изменить в России

21:26, 20 августа 2019, ПАИ

В России планируют изменить правила работы ломбардов. Соответствующие поправки в законодательство, регулирующее деятельность ломбардов в стране, внесло правительство на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает продлить время работы ломбардов на три часа - до 23:00. Сейчас они могут работать с 8:00 до 20:00. Помимо этого, предлагается ввести ограничения по размеру максимального займа – он не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Кроме того, в десять раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которую ломбард может продать только на открытых торгах.

Также в законопроекте указывается необходимость перерегистрации ломбардов в Банке России по новым правилам. В настоящее время в реестр ломбардов Банка России входит 10 тысяч 485 организаций.