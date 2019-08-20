Неизвестный мужчина сгорел на пожаре в Великих Луках
Мужчина сгорел на пожаре в нежилом доме барачного типа в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сообщение о возгорании поступило дежурному 20 августа в 21:09. Нежилое строение размером 20 на 8 метров находилось по адресу: улица Ботвина, дом №3. Дом выгорел изнутри.
Сотрудники ПСЧ-6 при тушении пожара обнаружили труп мужчины, личность которого устанавливается. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем погибшего при курении.