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Общество

Неизвестный мужчина сгорел на пожаре в Великих Луках

Мужчина сгорел на пожаре в нежилом доме барачного типа в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило дежурному 20 августа в 21:09. Нежилое строение размером 20 на 8 метров находилось по адресу: улица Ботвина, дом №3. Дом выгорел изнутри.

Сотрудники ПСЧ-6 при тушении пожара обнаружили труп мужчины, личность которого устанавливается. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем погибшего при курении.

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