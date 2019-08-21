Литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове в сентябре

09:59, 21 августа 2019, ПАИ

С 24 по 26 сентября в Пскове в третий раз состоится всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на централизованную библиотечную систему Пскова.

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи с детскими писателями и поэтами, конкурсы для детей и студентов, кинопросмотры, мастер-классы, выставки, пресс-конференции и круглые столы.

Гостями мероприятия станут детские писатели и поэты Татьяна Беринг, Тамара Крюкова и Наталия Волкова из Москвы, Анна Игнатова из Санкт-Петербурга, а также сценарист, режиссер, продюсер, журналист и педагог Татьяна Мирошник (Москва). Свои издания на книжной ярмарке представит издательство «БерИнгА» и писатели-гости фестиваля.

Девиз мероприятия - вкусные и полезные книги для детей и подростков. Целями фестиваля являются выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей, содействие деятельности детей и молодежи в сфере изучения и популяризации современной отечественной литературы, мотивирование и поддержка чтения, повышение квалификации библиотекарей и педагогов в области современной отечественной детской литературы.

Организаторами фестиваля выступают всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА», Москва), институт мировой литературы РАН и централизованная библиотечная система Пскова. Фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации Пскова.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь>>>