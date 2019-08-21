19 псковичей наказаны за фиктивную регистрацию иностранцев

12:09, 21 августа 2019, ПАИ

С января по июль в Псковской области возбуждены более 50 уголовных дел в отношении граждан, которые фиктивно регистрировали у себя иностранцев. За этот период к уголовной ответственности привлечены 19 псковичей с назначением различных наказаний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Иностранные граждане, которые воспользовались такими незаконными услугами, также были привлечены к административной ответственности. В частности, для многих был сокращен срок временного пребывания, а также аннулированы разрешительные документы по причине предоставления ложных сведений.

В пресс-службе областного УМВД отметили, что зачастую псковичи фиктивно регистрируют иностранцев в домах, которые находятся в непригодном для проживания состоянии. В частности, сотрудники управления по вопросам миграции обнаружили в интернете сайт, на котором была размещена информация о предоставлении услуг по фиктивной регистрации граждан по месту жительства в одной из деревень.

В ходе проверки стражи порядка установили, что дом, в котором осуществлена регистрация граждан, находится в аварийном состоянии. Регистрация девяти граждан была признана фиктивной.