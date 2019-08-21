Специализированный зал для самбо открыли в Пскове

11:41, 21 августа 2019, ПАИ

Специализированный зал для занятий самбо открыли в лицее «Развитие» в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, открытие состоялось в рамках форума «Дни самбо в Псковской области» 21 августа.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев отметил, что Псковская область стала 48-м регионом, присоединившимся к всероссийской программе «Самбо в школу», в рамках которой создаются специализированные залы для занятий. В лицее «Развитие» установили борцовский ковер, аналогичный в ближайшее время появится в средней школе № 1 Великих Лук.

«Надеюсь, что из стен этой школы выйдут настоящие самбисты — люди, которые смогут защитить себя, свою семью и свою Родину», — подчеркнул Сергей Елисеев и напомнил, что в ноябре прошлого года года самбо стал Олимпийским видом спорта. «У вас большие перспективы стать не только профессиональными спортсменами, но и Олимпийскими чемпионами», — добавил он, обращаясь к учащимся.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников акцентировал внимание на том, что Всероссийская федерация самбо — серьезный и надежный партнер, который сможет предоставить региону новые возможности в развитии физкультуры и спорта. «Навыки самбо очень важны для ребят. Они учат падать, вставать и двигаться дальше. А от этого зависят воля, сила и результаты всей нашей жизни», — добавил он.

В лицее теперь начнутся уроки по изучению самбо с 1-го по 11-й класс. «Уверена, что в скором времени наши ребята будут представлять область в этом виде спорта на различных соревнованиях», — отметила директор лицея Наталья Волкова.

Форум «Дни самбо в Псковской области» проходит при поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова.