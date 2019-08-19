Дни самбо в Псковской области откроются 21 августа

12:36, 19 августа 2019, ПАИ

21 августа в Пскове состоится форум «Дни самбо в Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, основные мероприятия пройдут на площадках спортивно-развлекательного парка «Простория».

Форум откроет семинар-практикум «Организационно-методические аспекты физического воспитания обучающихся на основе самбо в условиях реализации ФГОС», слушателями которого станут около 100 учителей физкультуры, тренеров и педагогов дополнительного образования.

В рамках форума планируется открыть специализированный зал самбо в лицее «Развитие». В рамках всероссийского проекта «Самбо в школу» сюда привезли борцовский ковер для занятий. Такой же зал откроется и в школе № 1 Великих Лук.

На форуме также будет подписано соглашение между ресурсным центром «Открытый мир самбо», комитетами по образованию и по спорту Псковской области, территориальным отделением Всероссийской федерации самбо, Великолукской государственной академией физической культуры и спорта, клубом спортивных единоборств «Отечество — Псковской области». Документ направлен на реализацию в Псковской области проектов: «Самбо в школу», «Самбо в ГТО», «Студенческое самбо», «Открытый мир самбо».