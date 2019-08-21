Россия вошла в число лучших стран для отдыха с детьми

12:29, 21 августа 2019, ПАИ

Россия вошла в число лучших стран для отдыха с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Сервис составил рейтинг, в котором Россия заняла восьмое место.

По их данным больше всего отелей для отдыха с детьми находится в Италии, США и Германии. В топ-10 кроме России также вошли Франция, Испания, Австрия, Индия, Польша и Бразилия.

По словам составителей рейтинга, отели для отдыха с детьми предлагают специальное меню, игровую комнату, и возможность предоставить в номер детскую кроватку и услуги няни. Также некоторые гостиницы предлагают анимацию, отдельные бассейны для детей и занятия в обучающихся кружках.

Составители рейтинга отметили, что в России для отдыха с детьми подходит 4 тысячи отелей или 5% от их количества в стране. По их словам, этот показатель является среднемировым.