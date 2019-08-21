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Общество

Холодильник XVII века нашли археологи в Пскове

В Пскове археологи в ходе раскопок двора Поганкиных палат обнаружили холодильник образца XVII века. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

В ходе раскопок археологи нашли следы закладки оконного проема, свидетельствующего о том, что в давние времена он использовался как небольшая дверь наружу. Так как выход был из поварни, археологи считают, что конструкция использовалась для хранения продуктов в условиях пониженной температуры. «Это был холодильник образца XVII века», - заявили специалисты.

В будущем находка будет музеефицирована как дополнение к будущей экспозиции «поварня», которая, по мнению археологов, поможет больше узнать о быте предков.

Также в ходе раскопок у Поганкиных палат археологи нашли фрагменты костей и глиняной утвари.

Археологические раскопки проводятся в рамках проекта «Музейный квартал» и совместного проекта правительства России и всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Целью является создание «Музейного квартала» – единой зоны музейно-туристического обслуживания.

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