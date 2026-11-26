«Время возможностей»: более ста студентов узнали, как попасть на службу в Пограничное управление ФСБ

15:25, 26 ноября 2026, ПАИ

День открытых дверей Пограничного управления ФСБ России по Псковской области под названием «Время возможностей» прошёл на площадке Кадрового центра Пскова и Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе областного центра занятости населения.

Более ста студентов выпускных курсов СПО погрузились в профессию пограничника.

Студентам подробно рассказали о службе в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области и о возможности получить на бесплатной основе востребованное высшее и среднее профессиональное образование в пограничных вузах.

Участники мероприятия посетили интерактивные площадки различных направлений пограничной службы, среди которых были представлены медицина, рукопашный бой, стрельба из тренажёра «Скат».



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения















«Время возможностей» – это не просто красивое название, а реальный шанс познакомиться с профессией изнутри», – отметили в пресс-службе.

Организаторами мероприятия выступили Пограничное управление ФСБ России по Псковской области и Кадровый центр Пскова и Псковского района. Оно направлено на популяризацию и знакомство с пограничной службой среди студентов со средним профессиональным образованием.