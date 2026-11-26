Печорская «Обитель»: духовно-психологическую поддержку ветеранов СВО обсудят в медиацентре ПАИ

14:47, 26 ноября 2026, ПАИ

Брифинг о духовно-психологической поддержке ветеранов СВО и членов их семей, которую оказывает паломнический центр «Обитель» в Печорах, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 26 ноября, в 16:00.

Какие направления помощи сегодня доступны ветеранам СВО и членам их семей в центре? Какую роль играет фонд «Защитники Отечества» в работе паломнического центра? Как сочетаются беседы со священнослужителями и работа с психологом? Какова роль тишины, молитвы, богослужения в восстановлении внутреннего равновесия у тех, кто прошёл через боевой опыт?

Об этом и многом другом расскажут директор паломнического центра для ветеранов СВО и членов их семей «Обитель» Юлия Зайцева, социальный координатор сектора по работе с религиозными объединениями фонда «Защитники Отечества» Надежда Цыганова, духовник паломнического центра для ветеранов СВО и членов их семей «Обитель», иеромонах Никон (Горохов), участник СВО, ветеран боевых действий Сергей Маковень и мама погибшего участника СВО Надежда Ануфриева.