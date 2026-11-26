Участники третьего потока «Времени героев» получат стипендию и проживание

14:46, 26 ноября 2026, ПАИ

Участникам третьего потока программы «Время героев» предусмотрят меры поддержки, чтобы они могли сосредоточиться на интенсивной учебе. Об этом в эфире радиостанции «Маяк» сообщил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

По его словам, график обучения очень плотный, поэтому совмещать учебу с работой не получится. «Мы задали высокую планку интенсивности обучения. Чтобы выдержать график, участнику программы нужно сосредоточиться на учебе целиком», – сказал Комиссаров. Для всех участников предусмотрена стипендия на весь период обучения. Ее размер ориентировочный и составляет около 100 тыс. рублей в месяц. Также будет обеспечено проживание.

Третий поток открыт по поручению президента РФ. Программа рассчитана на участников и ветеранов СВО без завершенного высшего образования. Она дает возможность получить высшее образование, развить управленческие компетенции и продолжить служение стране в гражданской сфере. Для действующих военнослужащих предусмотрена возможность начать обучение без увольнения с военной службы.

В третьем потоке «Времени героев» есть отличия. Участники пройдут за три года полный курс высшего образования, который обычно занимает четыре года. Они получат диплом Президентской академии. Условия отбора расширены: к нему допускаются граждане РФ, проявившие мужество и героизм на СВО. У них должно быть среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Как отметил ректор, новые условия открывают особенно широкие возможности для молодых героев СВО. Поддержка для всех участников и наставничество бывших участников программы тоже относятся к новшествам.

При отборе учитываются боевые заслуги и способности кандидатов, в том числе мотивация и готовность к обучению.

Программа сочетает теорию и практику. Участники изучат государственное и муниципальное управление, право, финансы, проектное и процессное управление. Они также освоят анализ данных и работу в цифровых системах. Практическая часть включает выездные образовательные модули в регионах. Наставниками станут участники первого и второго потоков.

«Президент поручил создать отдельную программу – для ребят, которые проявили себя на передовой, доказали, что они настоящие герои. Важно, чтобы их опыт и компетенции были востребованы в мирной жизни», – подчеркнул Комиссаров.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. Ее операторы – Президентская академия и платформа «Россия – страна возможностей». Первый поток завершил обучение, и все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Среди них полпред президента в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, глава Белгородской области Александр Шуваев, член ЦИК Анатолий Сысоев и руководитель «Движения первых» Артур Орлов. Второй поток завершит обучение в 2027 году, и две трети его участников уже получили новые должности.

Заявки на третий поток принимают с 9 ноября до 25 января 2027 года на официальном сайте программы: времягероев.рф. Затем будут собраны анкеты и эссе, после чего пройдет тестирование. По итогам оценки сформируют окончательный список участников. Участие в отборе не гарантирует зачисления или последующего назначения на должность.