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В Великих Луках разыскивают 30-летнего Евгения Степанова

В Великих Луках разыскивают 30-летнего Евгения Степанова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 4 августа молодой человек ушёл из дома №18/15 на проспекте Гагарина. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид пропавшему 29-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы отсутствуют. Был одет в куртку темно-серого цвета, джинсы светло-серого цвета, в бело-серую рубашку в крупную клетку. При себе имел рюкзак чёрного цвета.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят позвонить по телефонам: 8 (906) 223 11 28 - уголовный розыск, 8 (81153) 5 27 94 - дежурная часть.

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