В Великих Луках разыскивают 30-летнего Евгения Степанова

14:49, 21 августа 2019, ПАИ

В Великих Луках разыскивают 30-летнего Евгения Степанова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 4 августа молодой человек ушёл из дома №18/15 на проспекте Гагарина. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид пропавшему 29-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы отсутствуют. Был одет в куртку темно-серого цвета, джинсы светло-серого цвета, в бело-серую рубашку в крупную клетку. При себе имел рюкзак чёрного цвета.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят позвонить по телефонам: 8 (906) 223 11 28 - уголовный розыск, 8 (81153) 5 27 94 - дежурная часть.