Почти 2 млн первоклассников пойдут в российские школы в этом году

17:46, 21 августа 2019, ПАИ

В этом году в России 1 млн 900 тысяч первоклассников пойдут в школу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства просвещения России Андрея Емельянова.

По словам специалиста, по сравнению с прошлым годом в российские школы пойдут на 100 тысяч первоклассников больше. Он добавил, что в рамках нацпроекта «Образование» уже с этого года образовательные организации всех типов обновят свою инфраструктуру, что предоставит школьникам комфортный доступ к качественной образовательной среде.

В Псковской области за последние годы были построены две новые школы: инженерно-лингвистическая гимназия в Пскове на 1 тысячу 300 мест и корпус школы № 6 в Великих Луках на 800 мест. В этом году заработает ещё одна новая школа на 500 мест в Дно. А к концу ноября 2020 года будет построена новая школа в Великих Луках, аукцион по поиску подрядчика уже объявлен.