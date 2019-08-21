Депутаты осмотрели муниципальные бани Пскова

21:35, 21 августа 2019, ПАИ

С работой Банно-прачечного комбината ознакомились депутаты Псковской городской думы 21 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, муниципальной предприятие посетили исполняющия полномочия главы Пскова Елена Полонская, ее заместитель Сергей Гаврилов и депутаты Александр Баев, Валерий Тюменцев, Эдуард Белов, Федор Постнов, Сергей Мусиенко, Юлия Пожидаева, Сергей Федоров и Григорий Стороненков. Сопровождал парламентариев директор БПК, депутат гордумы Сергей Колосов.

При осмотре бани №5 на улице Конной, которая обслуживает более 60% посетителей всего банного комплекса (более 100 тысяч посетителей в год) Сергей Колосов отметил, что посещаемость бани в 2019 году выросла на 4%. Это стало возможным благодаря снижению тарифов в будние дни и отмене почасовой оплаты.

За счет предприятия в 2019 году в бане установили водосберегающие кнопки, благодаря которым вода подается порционно в течение 30 секунд, также была проведена работа по проверке и замене счетчиков. Были обновлены мебель в раздевалках и деревянные конструкции в парных. Появился буфет.

Сергей Колосов заметил, что люди отходят от традиционного посещения бань и предприятие работает не в полную силу.

В бане №1 на улице Советской, которая обсуживает более 60% льготных граждан, по словам Сергея Колосова, является самым убыточным в комплексе, поскольку отапливается электроэнергией. Переход на дровяное отопление требует серьезного финансирования.

При осмотре бани №3 в отдаленном районе города «Псковкирпич» депутаты осмотрели ход ремонтных работ, которые планируется завершить к концу августа.

«Практика посещения таких объектов приносит свои плоды. Мы воочию видим существующие на местах проблемы и оцениваем масштаб необходимой финансовой или другой ресурсной поддержки», - отметил депутат Александр Баев и отметил социальную значимость бань, их нужность и важность для жителей города.

«Такое предприятие не может и не должно существовать само по себе. Без поддержки властей Банно-прачечному комбинату приходится очень непросто», - подчеркнул он.

В пресс-службе добавили, что в хозяйственном ведении Банно-прачечного комбината находятся здания трех муниципальных бань на 422 посадочных места. Из-за существующих проблем не эксплуатируется более 600 кв. метров производственных площадей.