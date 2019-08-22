Восемь человек пострадали в аварии с автобусом «Псков – Москва» в Подмосковье

09:44, 22 августа 2019, ПАИ

22 августа в 6:30 в Московской области на 69-ом километре автодороги М-9 «Балтия» опрокинулся автобус Golden Dragon, следовавший по маршруту «Псков – Москва». В результате аварии пострадали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

По данным дорожных полицейских, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулём. Автобус съехал с проезжей части дороги вправо по ходу движения и опрокинулся. В салоне ехали 14 человек. В настоящее время на месте ДТП работают полицейские.

Пострадавшие в аварии граждане были доставлены в Истринскую больницу. В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области отметили, что в ДТП по предварительной информации пострадали шесть человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.