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Восемь человек пострадали в аварии с автобусом «Псков – Москва» в Подмосковье

Фото из группы «ДТП и ЧП. Москва и МО Онлайн. МСК» в социальной сети «ВКонтакте».

22 августа в 6:30 в Московской области на 69-ом километре автодороги М-9 «Балтия» опрокинулся автобус Golden Dragon, следовавший по маршруту «Псков – Москва». В результате аварии пострадали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

По данным дорожных полицейских, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулём. Автобус съехал с проезжей части дороги вправо по ходу движения и опрокинулся. В салоне ехали 14 человек. В настоящее время на месте ДТП работают полицейские.

Пострадавшие в аварии граждане были доставлены в Истринскую больницу. В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области отметили, что в ДТП по предварительной информации пострадали шесть человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

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