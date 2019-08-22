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Общество

Готовность школьных автобусов к учебному году проверили в Опочецком районе

В Опочецком районе сотрудники Госавтоинспекции оценили готовность школьных автобусов к новому учебному году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Специалисты ознакомились с техническим состоянием школьных автобусов и сопроводительной документацией. В частности, дорожные полицейские проверили наличие аптечек, огнетушителей и ремней безопасности, состояние и качество резины, работу дверей аварийного выхода.

По результатам осмотра автобусы были допущены к перевозке школьников. В пресс-службе областного УМВД отметили, что подобные проверки пройдут и в других районах Псковской области.

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