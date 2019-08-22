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Общество

Все образовательные учреждения Псковской области допущены к новому учебному году

В Псковской области 361 учебное заведение допущено к новому учебному году. Все приемные комиссии уже подписали соответствующие акты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя комитета по образованию Александра Седунова.

 «В рамках подготовки к новому учебному году на ремонт образовательных учреждений из федерального, областного и муниципального бюджетов было направлено порядка 110 млн рублей. Эти средства позволили выполнить работы по капитальному и текущему ремонту зданий, по обновлению инженерных сетей и отопительных систем, а также в ряде учреждений были заменены двери и оконные блоки», - рассказал Александр Седунов.

По его словам, в этом году в 20 школах региона отремонтировали спортзалы в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Из консолидированного бюджета на эти цели было выделено более 21 млн рублей.

Псковская область дополнительно получила из федерального бюджета 350 млн рублей в рамках договоренности главы региона Михаила Ведерникова и президента РФ Владимира Путина. Около 100 млн рублей из этой суммы - на ремонт образовательных учреждений.  

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