Житель Минска разбил три автомобиля после ссоры с девушкой

13:04, 22 августа 2019, ПАИ

26-летний житель Минска разбил три автомобиля после ссоры с девушкой, а затем явился с повинной, пишет БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 19 августа, когда беседа молодого человека и его спутницы переросла в ссору. После скандала он запрыгнул на капот стоящего рядом автомобиля и нанес удары ногой по лобовому стеклу. Аналогичным образом минчанин разбил два соседних автомобиля.

Он оставил на лобовых стеклах записки со своим контактным телефоном и обещанием возместить ущерб. Следующим утром молодой человек пришел в милицию и сознался в порче автомобилей.

Его задержали. Ранее злоумышленник был судим за аналогичные деяния. Сейчас он отбывает наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.