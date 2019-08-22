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Общество

Пять новых лесопатрульных комплексов появятся в Псковской области

В Псковской области появятся 5 новых малых лесопатрульных комплексов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, согласно контракту, поставка в пожарно-химические станции в Псков, Струги Красные, Невель, Опочку и Бежаницы планируется в начале сентября.  

Комплексы применяют для объезда территории, перевозки личного состава и спецоборудования для профилактики и тушения лесных пожаров. В Псковской области сейчас используют 20 единиц такой техники на базе ГАЗ и УАЗ.

На приобретение малых леспопатрульных комплексов выделено 13 млн рублей из областного бюджета. При этом во время аукциона удалось снизить цену на 10%, в итоге общая сумма контракта составила 11,8% млн рублей.

Комплексы – это специализированные автомобили ГАЗ-3308. В каждой из них - емкость для воды, помпы, пожарные рукава и лебедки. Машина вмещает до 5 человек.

Кроме того, комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области также закупит дополнительно три больших лесопатрульных комплекса на базе автомобиля КАМАЗ.

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