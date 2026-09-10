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О преимуществах платформы «Сферум» поговорили в эфире «Шпаргалки для родителей»

О преимуществах образовательной платформы «Сферум» рассказал директор регионального Центра информационных технологий Алексей Драгунов в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой в четверг, 10 сентября.

Алексей Драгунов. Фото: ПАИ

«Образовательная платформа «Сферум» обеспечивает коммуникацию между педагогами, учениками и родителями в рамках образовательного процесса. Все ресурсы и сервера расположены на территории РФ – это обязательное требование. Защищённый режим исключает получение негативной и запрещённой законом информации для учащихся», – отметил гость эфира.

Алексей Драгунов подчеркнул, что платформа интегрирована с региональными сервисами в сфере образования. В систему попадают только те, кто имеет возможность зайти с образовательных ресурсов Псковской области и через портал «Госуслуги». Сторонний человек присоединиться к чату учебного заведения не сможет.

Фото: ПАИ

Среди наиболее востребованных услуг «Сферума» – обмен информацией и файлами в чатах, видеоконференции, создание заявлений и их отправка в школу, электронный дневник и учебные каналы.

В Псковской области есть и дополнительные услуги: можно подписаться на информирование об оценках учеников через «Сферум», а также узнать предварительные результаты ЕГЭ и ОГЭ – они отображаются на платформе в первую очередь.

«Сферум» обеспечивает оперативность, которая очень важна для ребят и родителей. Помимо того, платформа входит в белые списки», – резюмировал эксперт.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым, понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20 и 20:20.

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О преимуществах платформы «Сферум» поговорили в эфире «Шпаргалки для родителей»

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