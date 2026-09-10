Александр Козловский встретился с личным составом УФСИН России по Псковской области

19:31, 10 сентября 2026, ПАИ

Депутат Государственной Думы Александр Козловский провёл встречу с личным составом УФСИН России по Псковской области. Парламентарий отчитался о законотворческой деятельности, рассказал о партийных проектах и ответил на вопросы сотрудников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский отметил, что приоритетом остаётся поддержка отечественного производителя и импортозамещение, особенно в оборонно-промышленном комплексе. Он также подчеркнул, что благодаря маркировке доля контрафакта на рынке снизилась с 60 до 3–5 %.

Отдельное внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Депутат поблагодарил псковских волонтёров и отметил важность постоянной связи между тылом и фронтом.

Говоря о региональной повестке, Александр Козловский перечислил ключевые направления работы и напомнил, что в области отремонтировано и оснащено современным оборудованием около 70 школ, а в ближайшие годы программа охватит ещё 30 объектов, детские сады и учреждения среднего профессионального образования. Он также анонсировал новые федеральные приоритеты: поддержку многодетных семей, демографию и устранение регионального неравенства.

В завершение встречи сотрудники УФСИН задали вопросы о социальной защищённости личного состава и о поддержке пенсионеров ведомства. Депутат взял данные вопросы на заметку, пообещав детально проработать их на федеральной площадке и вернуться с конкретными ответами и решениями.