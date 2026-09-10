Более чем 20 тонн свиных субпродуктов не прошли ветконтроль в Псковской области
На российско-белорусской границе РФ в Псковской области провели ветеринарный контроль партии свиных субпродуктов (голов), сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Груз следовал автотранспортом через пункт пропуска «Лобок» в Ростов-на-Дону.
Специалисты выявили нарушение указания в поставке данной продукции, поэтому пресекли перемещение 20,2 тонны свиных голов по таможенной территории Евразийского экономического союза.
Оформлен акт о возврате груза. Товар возвращён на территорию Республики Беларусь.
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