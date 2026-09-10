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Общество

Более 80 человек обратилось в медорганизации Псковской области из-за укусов клещей

С 31 августа по 6 сентября в медицинские организации Псковской области из‑за присасывания клещей обратились 82 человека, в том числе 18 детей. С начала сезона число пострадавших достигло 2 140 человек, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Чаще всего нападения клещей фиксировали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. Лидируют по количеству обращений Псков (476 случаев) и Великие Луки (360). В топ‑5 также вошли Псковский (134 случая), Опочецкий (130) и Невельский (129) муниципальные округа.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и медучреждений региона исследовали 2 638 клещей: 2 072 сняли с людей, 566 взяли из объектов окружающей среды.

Иксодовым клещевым боррелиозом было заражено 28,04 % клещей, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,12 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,88 %, клещевым вирусным энцефалитом – 0,10 %.

На данный момент в регионе диагностировали два случая клещевого вирусного энцефалита и 24 случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у шести детей. Ситуация остаётся под контролем профильных служб.

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