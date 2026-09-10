Популяризация музыки через кино прививает человеку вкус – Юрий Сорокин

17:45, 10 сентября 2026, ПАИ

Популяризация музыки через кино прививает человеку вкус, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области и музыкант Юрий Сорокин в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Популяризация музыки через известные фильмы воспринимается зрителем. Кино без музыки невозможно. Любой фильм без музыкального фона невозможно смотреть. Поэтому популяризация классической или любой другой музыки через кино прививает музыкальный вкус, воспитывает человека, он становится более культурным, более одухотворённым», – подчеркнул он.

Кроме того, у человека появляются интересы к музыке и желание попробовать.

«Играть на музыкальных инструментах можно в любом возрасте. Даже если позаниматься на небольшом клавишнике, можно приобрести навыки. Всегда нужно заниматься самообразованием, а музыка помогает самореализации», – заключил Юрий Сорокин.