Учебные лаборатории WorldSkills и Центр опережающей профессиональной подготовки откроют в Псковской области

14:55, 22 августа 2019, ПАИ

Учебные лаборатории WorldSkills и Центр опережающей профессиональной подготовки откроют в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель комитета по образованию Александр Седунов приняли участие в совещании в рамках 45-го Мирового чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в Казани. На встрече обсуждалась реализация национального проекта «Образование» в регионах и, в частности, организация региональных учебных лабораторий WorldSkills. Псковская область намерена принять участие в реализации проекта.

Александр Седунов рассказал, что в этом году в трех колледжах области появятся 15 учебных лабораторий в рамках стандартов Worldskills. Запланирована также работа по оказанию содействия в трудоустройстве выпускникам техникумов и колледжей. В 2020 году Дновский железнодорожный техникум и Псковской агротехнический колледж станут площадками для проведения демонстрационного экзамена. Это будет новый формат выпускного экзамена, в котором упор делается на решение практических задач, а оценивают умения и навыки экзаменуемого не только преподаватели образовательных учреждений, но и представители заводов и предприятий.

К участию в оценке практических навыков будут приглашены потенциальные работодатели, которые в случае успешной защиты могут сразу же предложить выпускнику трудоустройство. Баллы, которые выпускник получает по итогам демонстрационного экзамена, заносятся в Российскую сертификационную систему и по ее базе работодатели также могут предложить работу специалистам.

В 2022 году на базе Великолукского политехнического колледжа планируется создать Центр опережающей профессиональной подготовки. Финансирование будет осуществляться в рамках гранта в размере около 60 млн рублей, полученного Псковской областью по национальному проекту «Образование».