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Михаил Ведерников: Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков

«Жители Псковской области берегут и приумножают наследие предков», — написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram, подчеркивая, что 23 августа регион отметит 75-летие со дня образования.

Губернатор написал, что Псковская область была создана в 1944-м году Указом Президиума Верховного Совета СССР сразу после освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. «Несмотря на скромную цифру в общем масштабе, Псковская земля имеет давнюю и славную историю», — отметил Михаил Ведерников.

«За прошедшие века ее жителям пришлось столкнуться с множеством вызовов, однако из всех испытаний они выходили победителями, сохраняя за Псковской землей статус важного культурного и религиозного центра, на который всегда опиралась наша страна, — уточнил глава региона. — Нам есть, чем гордится, и мы уверенно движемся вперед».

Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим праздником, пожелал им здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде на благо Псковской области.

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