Четвёртую несанкционированную свалку выявили в Псковской области
В Псковской области с начала года выявлена четвёртая несанкционированная свалка, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В процессе выездного обследования земельного участка в Плюсском районе было выявлено размещение отходов производства и потребления (древесные и строительные отходы, бытовой мусор), а также разработанный карьер по добыче песчано-гравийного материала. Правообладателем участка является муниципальное образование «Лядская волость» Плюсского района.
Материалы выездного обследования направлены в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.
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