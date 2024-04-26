Четвёртую несанкционированную свалку выявили в Псковской области

16:21, 26 апреля 2024, ПАИ

В Псковской области с начала года выявлена четвёртая несанкционированная свалка, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В процессе выездного обследования земельного участка в Плюсском районе было выявлено размещение отходов производства и потребления (древесные и строительные отходы, бытовой мусор), а также разработанный карьер по добыче песчано-гравийного материала. Правообладателем участка является муниципальное образование «Лядская волость» Плюсского района.

Материалы выездного обследования направлены в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.