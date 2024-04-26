Старое покрытие демонтировали на улице Розы Люксембург в Пскове

15:45, 26 апреля 2024, ПАИ

Ремонт улицы Розы Люксембург в Пскове начался с обновления тротуара. Работы идут на участке от улицы Киселёва до улицы Народной по нечётной стороне. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Уже демонтировано старое покрытие и бортовой камень. Рабочие устанавливают новый бордюр и основания тротуара. Аналогичные работы на отрезке от улицы Петровской до улицы Киселёва проведут после 8 мая. Затем подрядчик переместится на другую сторону дороги.

Участок от улицы Максима Горького до улицы Петровской будет выполнен после того, как Псковские тепловые сети завершат ремонтные работы. «Обращайте, пожалуйста, внимание на временные дорожные знаки! Это необходимо для вашей безопасности!» – подчеркнул Борис Елкин.

Работы ведутся по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что в связи с ремонтом улиц также изменилась схема движения транспорта.