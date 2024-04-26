О перспективах развития «Псковэнергосбыта» рассказал его новый гендиректор

17:19, 26 апреля 2024, ПАИ

О перспективах развития «Псковэнергосбыта», взаимодействии с потребителями и внедрении цифровых технологий рассказал новый генеральный директор компании Леонид Сеньков в ходе пресс-конференции сегодня, 26 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

21 февраля «Псковэнергосбыт» вошёл в периметр одного из крупнейших в России электроэнергетических холдингов – группы «Интер РАО». С 1 марта текущего года на должность генерального директора назначен Леонид Сеньков.

«Мы компания, которая ставит перед собой главной задачу по исполнению всех обязательств перед клиентами, партнёрами, сотрудниками. По текущей деятельности мы рассматриваем процессы, изучаем, как было устроено до нас, как в дальнейшем будем выстраивать работу с применением лучших практик компаний группы «Интер РАО», будем развивать цифровые каналы связи, смотреть, какие продукты внедрять по потребностям клиентов, какие трудности, проблемы существуют», – отметил он.

Уже сейчас «Псковэнергосбыт» предлагает своим клиентам цифровые каналы, с помощью которых многие вопросы взаимодействия с поставщиком электроэнергии можно решить онлайн.

Это личные кабинеты для граждан и для бизнеса, формы обратной связи на сайте и официальные каналы в социальных сетях, где представлена самая актуальная информация для клиентов. К примеру, функционал личного кабинета для жителей области позволяет онлайн передавать показания электросчётчиков, оплачивать счета без комиссии, подписаться на электронный счёт и направлять обращения в компанию.

«Старшее поколение не всегда может до конца разобраться с личным кабинетом. Мы планируем провести ряд обучающих семинаров, как пользоваться цифровыми каналами связи, чтобы повысить цифровую грамотность старшего поколения», – сказал Леонид Сеньков.

Среди нововведений планируется также сделать упор на упрощение процедуры оплаты счетов за электроэнергию. «Мы будем смотреть, чтобы сокращать те действия, которые клиент должен осуществлять при оплате, внедрять сервисы, которые нужны. В личном кабинете будем добавлять новые продукты, это со временем к нам придёт. Мы имеем богатый опыт, чтобы сделать это качественно и удобно», – отметил руководитель компании.

Он подчеркнул, что в компании собрана сильная команда, которая будет выводить на более высокий уровень взаимодействие с потребителями.