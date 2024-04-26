Противоклещевую обработку проведут в Изборске 2 и 3 мая

17:02, 26 апреля 2024, ПАИ

Обработка против клещей будет производиться на территории музея-заповедника «Изборск» и музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово 2 и 3 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В Изборске специалисты будут обрабатывать территорию ансамбля Изборской крепости, «Нескучный садик» у музейного кафе «Блинная», вал перед крепостью, тропу к Словенским ключам (в том числе территорию Словенских ключей), плато над Городищенским озером и Труворово городище.

«При соблюдении мер предосторожности химические средства против клещей не представляют опасности для людей и животных. При прогулке по территории музея-заповедника не сходите с тропинок, не сидите на траве, не трогайте травянистый слой руками. С заботой о вашей безопасности, до встречи в Изборске!» – отметили сотрудники музея.