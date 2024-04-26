С вертолёта на коня: фельдшер в Куньинском районе необычным образом добрался до пациентов

16:37, 26 апреля 2024, ПАИ

Фельдшер ФАПа в деревне Кресты Куньинского района Илья Сандлер добрался до пациентов на коне, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Для того чтобы добраться до пациентов, Илье Семёновичу любезно предоставили коня по имени Малыш», – отметили в редакции. Врач также подчеркнул, что жители деревни Кресты всегда готовы прийти на помощь.

Напомним, что фельдшер Илья Сандлер раньше работал на Севере и в Арктической зоне. Подробнее об этом по ссылке.

Кроме того, Илья Сандлер принимал участие в фотоконкурсе «Медики на работе» в номинации «И на суше, и на море, и в воздухе», где опубликовал фотографию с медицинским вертолётом.