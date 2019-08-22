Псков станет участником эколого-патриотических проектов движения «Зеленая Россия»

16:32, 22 августа 2019, ПАИ

Псков станет участником эколого-патриотических проектов общероссийского движения «Зеленая Россия». Об этом 22 августа заявил и. п. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас на рабочем совещании с руководителями управляющих организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По его словам, Псков в сентябре присоединится к экосубботнику по генеральной уборке территорий, который по инициативе «Зеленой России» пройдет по всей стране. Также одновременно псковичи примут участие в эколого-патриотическом проекте этого движения «Лес Победы», приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта в честь каждого из погибших в годы войны посадят именное дерево.

Антон Ляугминас призвал представителей управляющих компаний обеспечить содействие данной акции на подведомственных территориях и проследить, чтобы саженцы были высажены в разрешенных коммунальными службами местах.