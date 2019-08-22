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Общество

Божественную литургию совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон в Троицком соборе 25 августа

25 августа в неделю 10-ю по Пятидесятнице митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, богослужение начнется в 10:00.

Также вечером 24 августа в 17:00 митрополит Тихон возглавит всенощное бдение в Спасо-Елеазаровском женском монастыре. 

Свято-Троицкий собор — православный храм в Пскове. Он входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома и является главным его строением. Храм является объектом культурного наследия России федерального значения. Собор был построен в 1699 году. Это уже четвёртое по счёту здание. Предыдущие три были разрушены.

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