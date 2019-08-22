Около 90 творческих коллективов приедут в Псков на фестиваль «Финно-угорский транзит»

20:50, 22 августа 2019, ПАИ

В Псков на международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль», который состоится с 26 по 28 августа, приедет около 90 творческих коллективов и солистов из различных регионов России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Псковскую область на этнофестивале представят Псковский городской русский народный хор и театр танца «Русские узоры».

В рамках фестиваля делегации поучаствуют в заседаниях круглого стола по вопросам сохранения культурно-языкового наследия финно-угорских народов, развития межрегионального взаимодействия, организации этнокультурных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

27 августа в 18:00 на сцене городского культурного центра Пскова состоится гала-концерт фестиваля. В рамках концертной программы творческие коллективы исполнят народные песни в современной обработке и эстрадные композиции на родных языках. Также состоится показ этномоды.

В этот же день на площадке городского культурного центра пройдут мастер-классы по вокалу для исполнителей и по набивке на ткани для этнодизайнеров. Также будет организован показ фильма о культуре, традициях и истории финно-угорских народов.

28 августа творческие делегации возложат к подножию священного холма в Печорском районе землю, которую он привезут из своих регионов. После этого участники фестиваля посетят музей-усадьбу народа сето и выступят на творческой площадке XII международного фестиваля сето «Сетомаа. Семейные встречи».