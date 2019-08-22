Спектакль из Пскова покажут на фестивале «Артмиграция» в Москве

21:46, 22 августа 2019, ПАИ

11 сентября на ежегодном театральном фестивале молодой режиссуры «Артмиграция» в Москве будет показан спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе союза театральных деятелей России.

В спектакле «Гробница малыша Тутанхамона» по пьесе Оливии Дюфо Псковского академического театра драмы имени А. С.Пушкина роли исполняют Наталья Петрова, Дарья Чураева, Денис Кугай, Анна Шуваева и Евгений Терских. Режиссер — Елизавета Бондарь.

Фестиваль «Артмиграция» состоится в Москве с 9 по 15 сентября на площадках театрального центра СТД РФ «На Страстном» и в Боярских палатах СТД РФ. «Артмиграция» - фестиваль молодых режиссеров, выпускников столичных вузов, которые осуществили интересные постановки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно на конкурс поступает около 100 заявок из разных городов России. В этом году экспертный совет фестиваля пригласил в Москву 7 театральных коллективов. Для того, чтобы посетить спектакли, необходимо зарегистрироваться на сайте здесь>>>