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Общество

Более 1 млн рублей потратили на оборудование для обеспечения общественного порядка в Псковской области

С января по июль текущего года комитет по управлению государственным имуществом Псковской области приобрел оборудование для обеспечения общественного порядка и противодействия преступности на сумму 1 млн 34,5 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по управлению государственным имуществом, оборудование было приобретено в рамках исполнения мероприятий государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014 - 2020 годы». 

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