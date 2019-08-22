Семья псковичей пострадала в ДТП в Петербурге

23:01, 22 августа 2019, ПАИ

22 августа в Санкт-Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Карельского переулка произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала семья псковичей, сообщают «Невские Новости».

Автомобиль Volkswagen Jetta врезался в Nissan, в котором находилась семья из Пскова. В результате столкновения пострадали три человека: отца псковского семейства доставили в реанимацию, также пострадала 16-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы, и 8-летняя девочка – её госпитализировали в больницу состоянии средней тяжести.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen Jetta, который врезался в Nissan, находился в состоянии алкогольного опьянения.