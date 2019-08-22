Под видом расчистки полей в Псковском районе незаконно спилили лес

09:15, 23 августа 2019, ПАИ

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Загорье» под видом расчистки земель сельскохозяйственного назначения незаконно спилил деревья на землях лесного фонда в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С декабря 2017 года по март 2018 года в квартале № 399 Карамышевского участкового лесничества КУ «Псковское лесничество» работники СХПК «Загорье» незаконно спилили 75 деревьев породы сосна, ель, береза и осина общим объемом 69,63 кубометра на сумму более 450 тысяч рублей.

Природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в районный суд для взыскания с СХПК «Загорье» причиненного лесному фонду ущерба. Суд удовлетворил требования прокурора. Апелляционная инстанция Псковского областного суда решение районного суда признала законным и обоснованным.

Исполнение судебного акта находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре, добавили в пресс-службе.