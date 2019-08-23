Планшеты стали менее популярны у россиян

09:35, 23 августа 2019, ПАИ

В России снижается популярность планшетов, в первой половине 2019 года их продажи сократились на 25%. Об этом сообщает газета «Известия».

Эксперты связывают такую тенденцию с ростом предложений смартфонов с большой диагональю, которые вымещают планшеты с рынка.

Кроме того, специалисты считают, что смартфон гораздо удобнее в использовании, его легче носить с собой. Также телефоны дешевеют быстрее планшетов в момент выхода новых моделей.

Эксперты отметили, что планшеты долгое время пытались вытеснить с рынка компьютеры и ноутбуки, но это не удалось.