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Общество

Планшеты стали менее популярны у россиян

В России снижается популярность планшетов, в первой половине 2019 года их продажи сократились на 25%. Об этом сообщает газета «Известия».

Эксперты связывают такую тенденцию с ростом предложений смартфонов с большой диагональю, которые вымещают планшеты с рынка.

Кроме того, специалисты считают, что смартфон гораздо удобнее в использовании, его легче носить с собой. Также телефоны дешевеют быстрее планшетов в момент выхода новых моделей.

Эксперты отметили, что планшеты долгое время пытались вытеснить с рынка компьютеры и ноутбуки, но это не удалось.

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