Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона
Глава государства Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона. Соответствующее обращение размещено на сайте президента России.
Владимир Путин отметил, что Псковская область — это Родина мужественных, талантливых, искренне любящих Отечество людей.
«Древняя псковская земля внесла значимый вклад в становление и развитие российской государственности, вписала яркие, незабываемые страницы в ратную летопись страны», - говорится в тексте.
Эти края, по словам главы государства, служат источником творческого вдохновения для выдающихся русских писателей, поэтов, музыкантов, художников, зодчих.
«Важно, что жители области гордятся героическими и трудовыми свершениями предков, богатейшим историческим, культурным, духовным наследием края. Воспитывают в подрастающем поколении бережное, уважительное отношение к родной природе, уникальным памятникам архитектуры и искусства», - отметил Владимир Путин.
Президент пожелал жителям Псковской области благополучия, сил и энергии для осуществления намеченных планов.
23 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Псковская область. В ее состав вошли районы ленинградской и калининской областей. 23 августа 2019 года в Пскове проводятся мероприятия, посвященные этому юбилею. Действует выставка «Псковская область: события и люди», в торжественной обстановке пройдет вручение наград в Приказной палате Псковского кремля, дадут концерт в Большом концертном зале областной филармонии.