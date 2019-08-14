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Общество

Выставка «Псковская область: события и люди» откроется в архиве

С 19 по 23 августа в Государственном архиве Псковской области (ГАПО) будет работать выставка «Псковская область: события и люди». Как сообщил Псковскому агентству информации директор ГАПО Валерий Кузьмин, она сформирована к 75-летию образования региона.

В состав экспозиции вошли документы и фотографии о создании областных органов государственной власти и учреждений; личные дела людей; документы о назначении на должность первых лиц региона; фотографии населенных пунктов области.

Работать выставка будет в Государственном архиве Псковской области, который расположен в Пскове на улице Петрова, 1.

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