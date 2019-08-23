Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области

16:18, 23 августа 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздарвил жителей области с 75-летием образования региона. В рамках торжественного мероприятия в БКЗ областной филармонии он обратился к собравшимся со словами благодарности, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я хотел бы поблагодарить старшее поколение – поколение победителей и созидателей – сохранивших, восстановивших, построивших многое из того, чем мы сейчас гордимся. Я хотел бы поблагодарить наших современников, ныне живущих в области, за любовь к родному краю, и выразить надежду, что наши дети и внуки будут бережно относиться к историческому наследию и приумножать достижения региона», - сказал он.

Глава областного парламента напомнил, что Пскову исполнилось 1116 лет назад, Изборск через две недели отметит 1157 лет со дня основания, Великим Лукам восемь с половиной веков, а Усвяты через два года отметят тысячелетие. «Нам с вами довелось жить в удивительном месте: на земле, где зарождалась российская государственность, где формировались национальные духовные ориентиры, где воинской доблестью отстаивалась целостность и независимость нашей страны. Мы гордимся своей историей, традициями, памятниками архитектуры, самобытностью нашей земли», - добавил Александр Котов.

Он уточнил, что Псковская область была образована после войны, когда «были разрушены жилые дома, больницы школы, магазины, промышленные предприятия, мосты и дороги», а в Пскове в живых оставались только 143 человека.

«Область буквально возрождалась из пепла. Псковичи, испокон веков защищавшие родную землю от врага, и на этот раз проявили свои лучшие качества: удивительную стойкость, истинную веру и мужество», - сказал он.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов подчеркнул, что работы еще предстоит немало, и ее результат зависит от общих усилий. «Каждый из нас своим трудом, энергией и отношением к родной земле определяет, каким будет будущее нашей области и как здесь будут жить наши дети и внуки», - добавил Александр Котов.

Он пожелал жителям области счастья и благополучия, а региону - мира и процветания.