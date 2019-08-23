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Общество

Псковпассажиравтотранс: Продажа проездных для граждан задерживается по техническим причинам

Фото Дарьи Хватковой

Продажа месячных проездных билетов для граждан в Пскове задерживается на несколько дней по техническим причинам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Реализация месячных городских и пригородных проездных билетов для школьников, студентов и всех льготных категорий граждан начнется согласно графика с 25 августа. «Приносим извинения за доставленные неудобства», – обратились в пресс-службе предприятия к жителям города.

С 26 августа возобновит работу касса по адресу: улица Леона Поземского, 123: Режим работы кассы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Суббота и воскресенье выходные дни.

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