Псковпассажиравтотранс: Продажа проездных для граждан задерживается по техническим причинам

21:14, 23 августа 2019, ПАИ

Продажа месячных проездных билетов для граждан в Пскове задерживается на несколько дней по техническим причинам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Реализация месячных городских и пригородных проездных билетов для школьников, студентов и всех льготных категорий граждан начнется согласно графика с 25 августа. «Приносим извинения за доставленные неудобства», – обратились в пресс-службе предприятия к жителям города.



С 26 августа возобновит работу касса по адресу: улица Леона Поземского, 123: Режим работы кассы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Суббота и воскресенье выходные дни.