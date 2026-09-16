Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Кино без музыки не бывает»: главный актёр из «Слова пацана» рассказал о новом проекте

Актёр Леон Кемстач рассказал, что вернулся к музыкальному творчеству. Специально для Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге артист написал песню One Sky – свою первую официальную композицию на английском языке. По его словам, трек создавался с расчётом на клип, который команда представила от лица делегации. Об этом актёр рассказал в интервью в студии «ВЗУМЕ» на площадке VK на МФМ-2026.

Фото здесь и далее: пресс-служба VK

«Я очень люблю музыку, я с детства ею занимался и всегда как-то это откладывал. У меня выходил альбом, но я не сильно вкладывал своё время в промо, в подобное. Но я думаю, что арт-мастера дали мне хороший пинок для того, чтобы заново это начать», – признался Кемстач.

Актёр также объяснил, какое место музыка занимает в его жизни по сравнению с кино. По его словам, это «что-то невербальное, что всегда вокруг», и при этом «приятное дополнение», без которого не бывает ни одного фильма.

«Если кино – это жизнь, то музыка – это приятное дополнение. То есть никакого кино без музыки не бывает», – добавил он.

Ранее Кемстач рассказал, что попал в «Слово пацана» почти случайно: в тот момент он подрабатывал продажей лимитированных кроссовок, а информацию о кастинге ему показала мама.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд приедет в Псков с авторским концертом.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



16 сентября 2026

Вера Емельянова с рабочим визитом посетила Пустошкинский округ
16 сентября 2026

В Псковской области на днях голосования будут работать медицинские пункты

16 сентября 2026

Торжественная церемония вручения медалей «Отец солдата» прошла в Пскове
16 сентября 2026

Инспекторы ДПС приняли роды на трассе в Псковской области
16 сентября 2026

Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов
16 сентября 2026

Делегация Усвятского округа посетила фестиваль «Смак лесу и семье» в Белоруссии
16 сентября 2026

«Кино без музыки не бывает»: главный актёр из «Слова пацана» рассказал о новом проекте
16 сентября 2026

В Псковской области пару классов закрыли на карантин

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...