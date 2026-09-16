«Кино без музыки не бывает»: главный актёр из «Слова пацана» рассказал о новом проекте

19:17, 16 сентября 2026, ПАИ

Актёр Леон Кемстач рассказал, что вернулся к музыкальному творчеству. Специально для Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге артист написал песню One Sky – свою первую официальную композицию на английском языке. По его словам, трек создавался с расчётом на клип, который команда представила от лица делегации. Об этом актёр рассказал в интервью в студии «ВЗУМЕ» на площадке VK на МФМ-2026.

«Я очень люблю музыку, я с детства ею занимался и всегда как-то это откладывал. У меня выходил альбом, но я не сильно вкладывал своё время в промо, в подобное. Но я думаю, что арт-мастера дали мне хороший пинок для того, чтобы заново это начать», – признался Кемстач.

Актёр также объяснил, какое место музыка занимает в его жизни по сравнению с кино. По его словам, это «что-то невербальное, что всегда вокруг», и при этом «приятное дополнение», без которого не бывает ни одного фильма.

«Если кино – это жизнь, то музыка – это приятное дополнение. То есть никакого кино без музыки не бывает», – добавил он.

Ранее Кемстач рассказал, что попал в «Слово пацана» почти случайно: в тот момент он подрабатывал продажей лимитированных кроссовок, а информацию о кастинге ему показала мама.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд приедет в Псков с авторским концертом.